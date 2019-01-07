تشكيلة, معاطف, Crazy, line, تمنحك, الدفيء, في, موسم, الشتاء, البارد‎,

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يختلف لون الشفاه من شخص لآخر، وقد تحمل لونا داكنا لدى بعض الأشخاص، لذا تلجأ بعض...
بينما تداعب فيكي غرين توأميها المولودين حديثا، لا يمكنها أن تتخيل أنها دخلت...
كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...
سيدة ألمانية اثارت جدلا واسعا حيث قامت بعرض زوجها للبيع من خلال شبكات الانترنت...
ببساطة هي أجمل فتاة في العالم، وأجمل وجه على الأرض، ومن دون عمليات تجميل، وهو لقب...
في تطور مثير، وربما فريد من نوعه، يكشف الأجواء داخل البلاط الملكي البريطاني خلال...
حصلت المتسابقة سانا التي تنحدر من محافظة حلبجة في العراق، يوم الخميس 20 ديسمبر...
في ليلة رأس السنة هناك دائماً حاجة إلى التجديد مع قطع أزياء جديدة لامعة وخاصة. وفي...
يمثل تأخر الحمل هاجسا يؤرق الكثير من الأزواج، إلا أنه قد يكون ناجما عن مشكلة بسيطة...
نستخدم معجون الأسنان بشكل يومي لتنظيف الأسنان غالبا أو تبييضها أحيانا، لكن هل...