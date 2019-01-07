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تشكيلة معاطف Crazy line تمنحك الدفيء في موسم الشتاء البارد‎



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مع الانخفاض الملحوظ في هذه الايام على درجات الحرارة ، تبدأ النساء في البحث عن حلول لملابس دافئة ومصممة بأنماط مختلفة ومن أقمشة عالية الجودة. لذلك تعرض شبكة الازياء النسائية Crazy line تشكيلة متنوعة من المعاطف الدافئة والناعمة بشكل خاص والتي تلائم احتياجات المرأة وتمنحها مظهر رائعا. تتضمن المجموعة معاطف بقصات مختلفة والتي تلائم اخر صيحات الموضة ابتداء من معاطف الجلد , معاطف من الصوف, معاطف من النايلون ومعاطف عصرية متل موضة المربعات وغيرها.



من بين قطع مجموعة المعاطف هناك مثلا معطف قصير من النايلون المدموج مع البوليستر باللون الرمادي الفضي مع جيوب جانبية وقبعة او اختيار معطف رياضي طويل بموضة المربعات المصنوع من الأكريليك / القطن والنايلون مع قبعة وازرار كبيرة مع حلقات لمظهر شبابي وعصري باللون الاسود والكحلي.


ولمظهر اكثر اليجانت يمكن اختيار معطف طويل من قماش مشابه لقماش السويد الرائع الذي يمكن ارتداؤه فوق فستان مسائي أو اختيار معطف كلاسيكي طويل مع طوق واكسسوارات في الاكمام مع جيوب عميقة على الجانبين بالون الاسود.


تشكيلة ازياء المعاطف متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line" وفي فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   www.crazyline.com




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