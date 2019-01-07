منخفض جديد غداً الثلاثاء وثلوج فوق 950 مترا

يوم غد الثلاثاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد خلال ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس و تسقط الأمطار على المناطق الشمالية وتمتد تدريجياً لباقي المناطق، وتكون مصحوبة بزخات من البرد، وربما زخات خفيفة من الثلج غير المتراكم على بعض القمم العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.