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نحف - اتهام شاب بقتل حافظ عيسى طعنا لرفضه طلب شقيق المتهم الزواج من شقيقته



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين  لائحة اتهام ضد حسن صالح حسن 25  عاما من قرية نحف بتهمة  قتل حافظ عيسى (36 عاما) قبل نحو شهرين  .


وجاء في لائحة الاتهام ان خلفية الحادث  تعود لخلاف بين عائلة المتهم وعائلة الضحية، حيث ان شقيق المتهم كان يرغب في الزواج من شقيقة الضحية، لكن عائلتها رفضت ذلك.

وجاء في لائحة الاتهام انه يوم 27-11-2018  اطلقت عيارات نارية بإتجاه بيت وسيارة الضحية، مما اسفر عن اضرار، وبعد منتصف الليل توجه القتيل لبيت عائلة المتهم كي يستفسر عن اسباب هذا التصرف، وهناك تعرض لإعتداء وحشي وطعن حتى الموت.


وجاء في بيان صادر عن  المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:  مع نهاية تحقيق مكثف وسريع  اجرته في الاسابيع الاخيرة الوحدة المركزية للتحقيق قي لواء الشمال في الشرطة، قامت النيابة العامة للواء حيفا  بتقديم لائحة اتهام وطلب تمديد توقيف ضد المتهم حسن صالح حسن (25 عام  من بلدة نحف) حتى نهاية الاجراءات القانونية ضده  لتورطه بمسؤولية مقتل المرحوم حافظ عيسى (36 عام من نحف)*


صباح يوم الثلاثاء 27/11/18 تلقى مركز الشرطة  100 بلاغ حول شجار في قرية نحف بين عائلتين خلاله أصيب رجل اصابة طعن فنقل إلى مشفى الجليل الغربي في نهاريا.


قوات من الشرطة سارعت الى مكان الحادث وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث بما فيها جمع البينات والادلة من مسرح الجريمة بما فيها جمع الافادات من شهود عيان.


 في الوقت نفسه  تلقت الشرطة بلاغ من المشفى ان الشخص الذي وصل الى  المشفى بحالة حرجة توفي اثناء محاولة الاطباء انقاذ حياته في غرفة العمليات قرب الساعة 05:31.


*مسؤولية التحقيق في في هذا الجريمة القيت على عاتق  الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الشمال فقامت على الفور باغلاق مسرح الجريمة بعد ان أبعد الفضوليين وباشر أفراد فريق التحقيق الخاص بما في ذلك مختبر نقال للتشخيص الجنائي ومححقون مختصون بمرافقة قادة من لواء الشمال بجمع البينات والادلة*


*من التحقيق الذي اجراه فريق التحقيق  الخاص تبين ان قبل الشجار الذي وقع قرب منتصف الليل، أُطلقت عيارات نارية من سيارة عابرة نحو بيت الضحية كما وألقيت قنبلة نحوه*.

*افراد من الشرطة سارعوا الى مكان الحادثة وشرعوا  بالتحقيق بما في ذلك التحقيق مع الضحية لكنه رفض ان يشتكي وان يتعاون مع فريق التحقيق*


 هذا وكشف التحقيق الذي تم خلاله التحقيق مع  العشرات من الشهود والمشتبهين ان شجار متواصل بين عائلة المتهم  وعائلة الضحية اندلع بين الاطراف بسبب رفض عائلة المرحوم ان تسمح لاخ المتهم بالزواج مع  أخت المرحوم.


 هذا وتبين ايضا ان المرحوم  شك أن شقيق المتهم هو الذي أطلق النار وألقى القنبلة نحو منزل عائلتهم ولذلك قام بعد وقت قضير جدا من مغادرة الشرطة منزل عائلتهم قرب الساعة  1:00 بالتوجه نحو منزل عائلة المتهم حيث رافقه ابن عمه.


مع وصول الضحية الى بيت عائلة المتهم، وبدأ ينادي  لشقيق المتهم للخروج من المنزل، وردا على ذلك خرج المتهم مع أخيه نحو الضحية فصرخوا بوجههم أن إخيهم غير متواجد في البيت وشتموا الضحية وامروه بمغادرة المكان.


الضحية دخل إلى سيارته وفي طريقه إلى منزله رأى عائلة المتهم قرب الطريق، فقرر ان يتوجه اليهم وهناك اندلعت مواجهة بين الاطراف حيث كان بحوزة المتهم سكين مطبخ كبير وبحوزة أفراد أسرتة الآخرين ادوات عنف اخرى.


هذا وتعرض المرحوم للهجوم والضرب وعانى من إصابات في جميع أعضاء جسده حيث في مرحلة ما كان المتهم وراءه فمسك بعنق المرحوم بيده اليسرى وقام بطعنه بواسطة السكين بيده اليمنى في الجانب الأيسر العلوي في ظهره، مما ادى الى انهيار المرحوم بينما لاذ المتهم بالفرار من المكان .


المرحوم الذي اصيب بجروح بالغة اثر الطعن نجح بالوصول  إلى المركز الطبي الذي يقع بالقرب من منزل المتهم  سيرا على الاقدام حيث انهار هناك. طاقم طبي قدم له العلاج الاولي واثر اصابته البالغة تم نقله إلى مشفى الجليل الغربي في نهاريا حيث تدهورت حالته  أثناء اجراء عملية جراحية له لانقاذ حياته فتوفي متاثرًا بجراحه مما أجبر الطاقم الطبي الاقرار عن وفاته حوالي 05:30.


تم القاء القبض على المتهم حسن صالح حسن في نفس اليوم  للاشتباه بتورطه في الشجار وقتل المرحوم فبعد تحقيق مكثف وخلال وقت قصير تم جمع شهادة العشرات من الشهود فنجح فريق التحقيق ببناء قاعدة أدلة كافية ضد المتهم حيث قامت النيابة العامة للواء حيفا  صباح هذا اليوم بتقديم لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في حيفا ضد المتهم  تنسب له المسؤولية لمقتل المرحوم  حافظ عيسى هذا الى جانب تقديم طلب لتمديد توقيفه حتى نهاية الاجراءات القانونية*.




ستواصل شرطة إسرائيل عملها بكل إصرار وعزيمة على مدار الساعة ودون هوادة، لمكافحة الجرم الخطير وجمع الاسلحة غير القانونية في المجتمع العربي وفك رموز جرائم القتل وإحالة المجرمين الى العدالة بهدف محاكمتهم بشكل صارم، وبهدف ضمان امن وسلامة مواطنين الدولة الممتثلين للقانون بما في ذلك في المجتمع العربي*


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