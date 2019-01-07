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تقديم تصريح مدع بحق شاب وقاصر بشبهة الضلوع بجريمة قتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة صباح اليوم الاثنين تصريح مدعي عام ضد شاب وقاصر بشبهة ضلوعهما في جريمة قتل الطالبة يارا ايوب 16 اما من الجش قبل شهر تقريبا بعد ان اختفت وعثر على جتها بعد 3 ايام من البحث عنها .


ووفقا للتوقعات فاته يرجح ان يتم تقديم لائحة اتهام بحق المشتبهين خلال الفترة القريبة .

ولا تزال قضية مقتل الطالبة يارا ايوب التي هوت المجتمع العربي باكمله , تحت ظلال امر حظر النشر .




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- ابو رائد سرحان

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