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فيديو وصور - الثلوج تغطي مجدل شمس في الجولان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تشهد بلدة مجدل شمس في الجولان , تساقط كثيف للثلوج وتراكمها في شوارع وازقة القرية .



ومن المتوقع ان تستمر الثلوج في التساقط اليوم وغدا الثلاثاء .




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