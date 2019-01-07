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الناصرة - اصابة متوسطة واخرى طفيفةى لعاملين سقطا في ورشة بناء



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اسفر حادث عمل في الناصرة عن سقوط عاملين عن ارتفاع 3 أمتار في ورشة بناء في المدينة صباح اليوم الاثنين.



وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين بينهما عامل (40 عامًا) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة والثاني (20 عامًا) والذي وصفت إصابته بالطفيفة، .


وأحيلا لاستكمال العلاج في المستشفى الايطالي في المدينة.
 
الناصرة - اصابة متوسطة واخرى طفيفةى لعاملين سقطا في ورشة بناء




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