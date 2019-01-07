كفرمندا - وفاة الحاجة امنة مصطفى بشناق (ام يعقوب )

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة امنة مصطفى بشناق (ام يعقوب ) من قرية كفرمندا وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم الاثنين 7.1.2019 بعد صلاة العصر.رحمها الله واسكنها فسيح جناته ولاهلها وذويها الصبر والسلوان.انا لله وانا اليه راجعون.