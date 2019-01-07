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الرملة - بلاغ عن رضيع فاقد للوعي في بيت ونقله للمستشفى



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:  تلقت الشرطة صباح هذا اليوم بلاغ حول طفل رضيع قد فقد الوعي في منزله في شارع هيلل ابراهام في مدينة الرملة..



 قوة من الشرطة في المكان ويتم فحص ملابسات الحادث.


الصورة توضيحية ليس الا 
الرملة - بلاغ عن رضيع فاقد للوعي في بيت ونقله للمستشفى




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