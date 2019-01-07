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شاهدوا - تدفق المياه في شلال البانياس بالجولان
2019-01-07 09:47:52
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تدفق المياه في شلال البانياس بالجولان
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