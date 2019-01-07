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فيديو وصور - الثلوج تغطي بقعاتا في الجولان وسط فرحة الاهالي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



استفاق اهالي بقعاتا صباح اليوم الاثنين على مشهد خلال عندما اكتست القرية وشوارعها وبيوتها بالثلوج تاني تساقطت وتراكمت على ارتفاع 5 سنتيمتر تقريبا .




وتشهد القرية اجواء خاصة في ظل استمرار تساقط الثلوج في المنطثة والتي من المتوقع ات تشتد وتيرتها ما ساعات بعد الظهر وتستمر حتى الاربعاء وفقا لدائرة الاراصاد الجوية .




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