اليوم - انطلاق امتحانات البجروت الموعد الشّتوي

المُمتحن الذي يُمسك بحوزته هاتف خليويّ، حتّى لو لم يستخدمه، سيلغى امتحانه بشكل فوريّ(إجراء جديد: تواجهنا في الآونة الأخيرة نطاقات واسعة لعمليّة النسخ والتي تنفّذ من خلال استعمال الهواتف الخليويّة. في حالة تمّ التشكيك أنّ التلميذ استخدم الهاتف الخليويّ، فإن قسم الامتحانات في هذه الحالة سينظر في تأخير التلميذ أن يتقدّم للامتحان لفترتين متتالتين، حتّى لو كان هذا الاستبعاد الوحيد في الموعد المحدّد. هذا الإجراء سيسري مفعوله في موعد الشتاء 2018-2019).

انطلقت اليوم امتحانات البجروت الموعد الشّتوي والتي تعطي الطلاب فرصة ثانية لتحسين علاماتهم والحصول على شهادة بجروت .اليوم يبدأ الامتحان الأوّل " تاريخ اسرائيل " ويكون الامتحان الأخير بموضوع اللغة العربيّة بتاريخ 11.2.2019 . امتحان اللغة الانجليزيّة يقام بتاريخ 17.1.2019 حيث يتقدّم للامتحان نحو 159 ألف طالب من 1,000 مدرسة وامتحان الرّياضيّات قام بتاريخ 24.1.2019 ويتقدّم للامتحان نحو 163 ألف طالب .هذا العام سيتم تشديد الرّقابه خاصّة على مواعيد فتح " خزينة الامتحان " منعا لتسريب الامتحان كذلك سيتم تقليص موضوع وضع " لاصقات " بشكل يدوي على الدّفاتر توفيرا للوقت اضافة على ذلك سيتم زيادة عدد الامتحانات المحوسبة خاصّة لطلاب من ذوي العسر التّعليمي .مواعيد الامتحانات :7.1 تاريخ اسرائيل يتقدّم للامتحان 6,973 طالبا .10.1 الأدب (35,611 طالبا ) .14.1 التّوراه ( 33,611 طالبا ) .17.1 اللغة الانجليزيّة (159,572 طالبا ) .21.1 اللغة العبريّة (30,348 طالبا ) .24.1 الرّياضيّات (163,936 طالبا ).28.1 اللغة العبريّة والتراث ( 45,202 طالبا ) .31.1 المدنيّات ( 73,074 طالبا ) .4.2 اللغة العربيّة ערבית לערבים ותושב"ע (45,570 طالبا ) .7.2 التّاريخ ( 80,346 طالبا ) .11.2 اللغة العربيّة ( 28,647 طالبا ) .