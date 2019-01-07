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فيديو - الثلوج تكسو جبل الشيخ وعاصفة ثلجية قوية



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فيديو - الثلوج تكسو جبل الشيخ وعاصفة ثلجية قوية




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