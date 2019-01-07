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فيديو وصور - عاصفة ثلجية قوية تضرب جبل الشيخ



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تضرب جبل الشيخ منذ ساعات فجر اليوم الاثنين عاصفة ثلجية قوية .


وقد تراكمت الثلوج على ارتفاع وسمك 4- سنتيمتر في القسم السفلي من الجبل فيما انخفضت درجة الحرارة ال 4 تحت الصفر .

وتم الاعلان عن اغلاق الموقع اليوم امام الزوار .


ويتوقع ان تستمر العاصفة الثلجية حتى يوم الاربعاء .




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