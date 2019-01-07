فيديو وصور - عاصفة ثلجية قوية تضرب جبل الشيخ

تضرب جبل الشيخ منذ ساعات فجر اليوم الاثنين عاصفة ثلجية قوية .

وقد تراكمت الثلوج على ارتفاع وسمك 4- سنتيمتر في القسم السفلي من الجبل فيما انخفضت درجة الحرارة ال 4 تحت الصفر .وتم الاعلان عن اغلاق الموقع اليوم امام الزوار .ويتوقع ان تستمر العاصفة الثلجية حتى يوم الاربعاء .