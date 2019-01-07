الصور, الأولى, لسفينة, الفضاء, التي, ستقل, البشر, إلى, المريخ,

مازالت سفينة الفضاء التي ستنقل البشر إلى كوكب المريخ في المراحل الأولى من عملية تصنيعها، وقد تدخل مرحلة الاختبار في مارس أو أبريل المقبلين.

ووفقا لما أظهرته تغريدة للرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك على صفحته في موقع تويتر، فقد بدأ النموذج الأولي لسفينة الفضاء "ستار شيب" التي تطورها الشركة، يأخذ شكله النهائي، حيث بدأت تجميع الأجزاء معا.ووفقا لصورة نشرها ماسك على تويتر، فإن المهندسين يعملون على الانتهاء من مقدمة سفينة الفضاء المخروطية الشكل، بالإضافة إلى جزء آخر كبير من المركبة التي يخطط ماسك لإرسال بشر بواسطتها إلى الكوكب الأحمر.وفي سلسلة من التغريدات اللاحقة والردود على أسئلة من المتابعين له، كشف ماسك عن خطط تتعلق باختبار المركبة الفضائية المأهولة للمريخ.وكشف ماسك أن بدن المركبة سيكون مصنوعا من الفولاذ، مثل سلسلة صواريخ "أطلس"، بالإضافة إلى مزيج من مواد أخرى، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.