باسل, خياط, وزوجته, في, جلسة, تصوير, شتوية,

خضع النجم السوري باسل خياط لجلسة تصوير جديدة، شاركته فيها زوجته ناهد زيدان، وذلك لصالح إحدى المجلات العربية، بعدسة المصور دافيد عبدالله.

باسل وزوجته ظهرا بكامل أناقتهما في لقطات شتوية اشعت دفئاً ورومانسية، هزم بها الزوجان الأجواء الباردة، حيث حازت صورتهما على اعجاب الفانز الذين تمنوا لهما حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة.يُذكر أن باسل رُزق من زوجته ناهد بمولودة جديدة في أكتوبر الماضي، في مونتريال، وقد اطلق الزوجان عليها اسم “إيزابيل”، وهي الابنة الثانية للزوجين، بعد طفلهما الأول “شمس”.من ناحية أخرى، تعاقد باسل خياط على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2019، من تأليف ريم حنا ويخرجه رامى حنا، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل مطلع العام الجديد.الموسم الرمضاني الماضي، شارك باسل خياط في مسلسلين هما؛ “الرحلة”، وقد شارك فى بطولة العمل أمام مى سليم، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال، محمد مهران، وآخرين، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، بالإضافة إلى مسلسل “تانغو” من تاليف إياد أبو الشامات، إخراج رامي حنا، وقد تعاون فيه باسل مع باسم مغنية، دانييلا رحمة، يوسف حداد، وغيرهم.