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بعد الهزيمة.. راموس يندد بـ"الفضيحة" ويطالب بالمحاسبة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يخف قائد ريال مدريد الإسباني وقلب الدفاع، سيرجيو راموس، غضبه بعد مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد في الليغا والتي خسرها "الملكي" على ملعبه بثنائية نظيفة في بداية العام الجديد.



ومنح ويليان جوزيه التقدم للفريق القادم من إقليم الباسك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يحسم روبن باردو لاعب الوسط الفوز بضربة رأس قبل 6 دقائق من النهاية.


وصبّ راموس جام غضبه على حكم المباراة مونيرا مونتيرو، واصفا ما جرى بـ"الفضيحة" في إشارة إلى عرقلة تعرض لها مهاجم الريال البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، ومستغربا عدم لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو VAR.


وازداد وضع ريال مدريد سوءا في الدوري، حيث هبط إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة بقارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.



وبالإضافة إلى حالة فينيسيوس المثيرة للجدل، تعرض لوكاس فاسكيز للطرد في الدقيقة 61 وأكمل ريال مدريد المباراة بـ 10 لاعبين.


وقال راموس في تصريحات بعد المباراة: " الحكم لعب دورا كبيرا فيما جرى. لطالما دافعت عن الـ VAR. لكن ما شاهدناه كان فضيحة."


وأضاف: "كان بإمكان الحكم أن يمنحنا ضربة جزاء ثم يتأكد من الـ VAR. كل ما نطلبه هو العدل. في بعض الأوقات نعاقب على تصرفاتنا على الملعب. ويجب أن يكون هذا حال الحكام. تقنية الفيديو موجودة، لكن علينا أن نعرف كيف نستخدمها."


ولم يخف راموس المشاكل التي يواجهها الفريق، فقال : " المشاكل دائما موجودة، ولكن علينا أن نتحد ونجد الحلول."


وطالب قائد ريال مدريد الفريق الملكي باتخاذ "رد فعل وإجراء تغيير لكن دون اللجوء إلى شد الشعر." حسب تعبيره.


وأشاد بالجهود التي بذلها زملاؤه في المباراة، معتبرا أنهم قدموا كل ما يستطيعون، وقال: " لدي اليوم آلام في قدميّ" في إشارة ما بذله في المواجهة الصعبة.




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