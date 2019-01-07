تخليص, شاب, فقدت, اثاره, في, وادي, حلزون, قرب, كرمئيل,

وشهدت المنطقة استنفار الشرطة والقوات الخاصة ووحدات الانقاذ بحثا عن الشاب المفقود حيث تم العثور عليه وتحويله للطواقم الطبية بعد ان جرفته مياه الوادي .

عثر صباح اليوم الاثنين على شاب اختفت اثاره فجر اليوم في وادي حلزون قرب كرمئيل .

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