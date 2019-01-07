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تخليص شاب فقدت اثاره في وادي حلزون قرب كرمئيل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عثر صباح اليوم الاثنين على  شاب اختفت اثاره فجر اليوم في وادي حلزون قرب كرمئيل .


وشهدت المنطقة استنفار الشرطة والقوات الخاصة ووحدات الانقاذ بحثا عن الشاب المفقود حيث تم العثور عليه وتحويله للطواقم الطبية بعد ان جرفته مياه الوادي .






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