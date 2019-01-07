الطقس - أجواء شديدة البرودة وامطار غزيرة مصحوبة بعواصف

اليوم الاثنين، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتستمر فرصة تساقط الامطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا .والاربعاء، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق معظم المناطق وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من خطر :1- خطر شدة سرعة الرياح.2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.4- خطر التزحلق على الطرقات.