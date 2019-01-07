غارة, اسرائيلية, على, موقع, لحماس, ببيت, لاهيا, بغزة,

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عثر صباح اليوم الاثنين على شاب اختفت اثاره فجر اليوم في وادي حلزون قرب كرمئيل...
اليوم الاثنين، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتستمر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلًا للأنشطة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: *وفق معلومات وردت...
توفيت في مستشفى رمبام مساء اليوم الأحد الشابة ضياء موسى صالح كنعان 24 عاماً من...
تشهد البلاد عاصفة قوية مصحوبة بالرياح الشديدة , مما ادى الى سقوط اشجار واغلاق...
جاء في بيان صادر عن جهاز الأمن العام الشاباك :"خلال نشاط استخباراتي تم اعتقال...
احتفل اهالي طلاب عرابة في كلية التمريض في جامعة جنين الامريكية العربية بالتخرج...
أصدر قاضي محكمة الصلح في اشدود قرار بحق 4 شبان من سكان بلدة الاطرش في النقب بأن...
أسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 70 مفرق مدينة طمرة عن اصابة شابة (20عاماً)بجراح بالغة...