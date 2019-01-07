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غارة اسرائيلية على موقع لحماس ببيت لاهيا بغزة



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جددت طائرات الجيش الاسرائيلي قصفها لمواقع في قطاع غزة.


وافيد إن الطيران الحربي الاسرائيلي قصف موقعا فجر اليوم الاثنين في بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وأكد مصدر امني أن طائرة مروحية اطلقت اول صاروخا صوب موقع عسقلان التابع لحماس قبل ان تقوم الطائرات الحربية من طراز اف ستة عشر باطلاق صاروخ صوب الموقع ما الحق اضرارا ما دية جسيمة به.




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