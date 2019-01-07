سوسيداد, يعمق, جراح, ريال, مدريد, في, الليجا,

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نجح المنتخب الفلسطيني بخطف نقطة التعادل أمام نظيره السوري، بعد تعادله السلبي، في...
حقق المنتخب الأردني فوزا ثمينا على نظيره الأسترالي بنتيجة 1-0، اليوم، الأحد، في...
يكثف يوفنتوس الإيطالي، مراقبة وضع مدافع برشلونة الإسباني، والذي لم يتوصل حتى...
كشفت تقارير صحفية عن حيلة باريس سان جيرمان، للظفر بخدمات ثنائي أياكس أمستردام،...
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب يوفنتوس من تجديد عقد نجمه، الأمر الذي قد يمكنه من...
ال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لا يتوقع أن...
كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، مدة غياب نجم ريال مدريد، جاريث بيل، بعدما تعرض...
بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...
يبدو أن ميليمترات قليلة قد تغير وجهة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،...
بعد الهزيمة الأولى في الموسم، اعتبر مدرب ليفربول يورغن كلوب أن تصدر الدوري...