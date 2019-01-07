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سوسيداد يعمق جراح ريال مدريد في الليجا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سقط ريال مدريد في فخ الخسارة بنتيجة (2-0) أمام ضيفه ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا في معقله "سانتياجو برنابيو".

وسجل الهدفين لريال سوسيداد ويليان خوسيه في الدقيقة 3، وروبن باردو في الدقيقة 83.
وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 30 نقطة في المركز الخامس، بينما يرفع ريال سوسيداد رصيده للنقطة 22 في المركز الـ11.
وتزداد بذلك معاناة ريال مدريد في الليجا، بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع فياريال بنتيجة 2-2.




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