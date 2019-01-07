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نتنياهو يطلب من أمريكا ضم الجولان السورية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل كجزء من صفقة الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا.وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء الأحد عقده نتنياهو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الذي يزور إسرائيل.  وكشف نتنياهو أنهما سيزوران هضبة الجولان الإثنين "إن سمحت أحوال الطقس بذلك". واحتلت إسرائيل هضبة الجولان من سوريا في العام 1967، وضمّتها إليها في العام 1981، في خطوة لم تحظَ باعتراف المجتمع الدولي، ومن ضمنه الولايات المتحدة. 

وقال نتنياهو "الجولان مهم جدا لأمننا، وعندما ستكون هناك، ستستطيع أن تفهم جيدا، لماذا لن ننسحب من الجولان، ولماذا من المهم أن تعترف جميع الدول، بالسيادة الإسرائيلية عليه".  وأكد نتنياهو أنه تحدث "عن هذا الموضوع" مع الرئيس ترامب، وأعرب عن أمله أن تُتاح له الفرصة، "لإظهار ذلك" لبولتون، في إطار الزيارة.  وبعد أن رحّب نتنياهو ببولتون، شكرا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، قال مخاطبا بولتون "أنتم تدعمون إسرائيل في الأمم المتحدة بشكل لا لبس فيه. هذا يحظى بتقدير من قبل جميع المواطنين الإسرائيليين، وجميع أصدقاء إسرائيل في كل أنحاء العالم".وأضاف "أنتم تدعمون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ونحن نمارس هذا الحق باستمرار. من المهم بالنسبة لنا، أن نعلم بأننا نتمتع بدعم صديقتنا وحليفتنا الكبرى، الولايات المتحدة".
نتنياهو يطلب من أمريكا ضم الجولان السورية




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