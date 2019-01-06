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اعتقال مشتبه بحيازة واستخدام أسلحة غير قانونية في جسر الزرقاء



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلًا للأنشطة المخططة والمبادر بها في الشرطة بهدف الحد من مخالفات حيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية، القى أفراد شرطة سريون ومن حرس الحدود القبض على أحد سكان جسر الزرقاء البالغ من العمر 34 عاما للاشتباه به بحيازة واستخدام أسلحة غير قانونية.

قبل قليل وصل ، أفراد الشرطة الى منزله لتفتيش المنزل في بلدة جسر الزرقاء،حيث تم ضبط سلاح من نوع كارلو ومشط ذخيرة مليئ بالذخيرة غير قانونية.
تم إلقاء القبض على المشتبه  وسيحال صباح غد الى محكمة الصلح في مدينة  الخضيرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة النحقيق. 
*قيل في الشرطة أنه تواصلاً للنشاط لتطبيق القانون في هذا المجال، هذا هو السلاح الثالث غير القانوني الذي تم ضبطه منذ بداية العام 2019 في منطقة محطة  زخرون يعقوب*
اعتقال مشتبه بحيازة واستخدام أسلحة غير قانونية في جسر الزرقاء




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