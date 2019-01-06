اعتقال, مشتبه, بحيازة, واستخدام, أسلحة, غير, قانونية, في, جسر, الزرقاء,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: *وفق معلومات وردت...
توفيت في مستشفى رمبام مساء اليوم الأحد الشابة ضياء موسى صالح كنعان 24 عاماً من...
تشهد البلاد عاصفة قوية مصحوبة بالرياح الشديدة , مما ادى الى سقوط اشجار واغلاق...
جاء في بيان صادر عن جهاز الأمن العام الشاباك :"خلال نشاط استخباراتي تم اعتقال...
احتفل اهالي طلاب عرابة في كلية التمريض في جامعة جنين الامريكية العربية بالتخرج...
أصدر قاضي محكمة الصلح في اشدود قرار بحق 4 شبان من سكان بلدة الاطرش في النقب بأن...
أسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 70 مفرق مدينة طمرة عن اصابة شابة (20عاماً)بجراح بالغة...
سنصادق هذا اليوم في الحكومة على قرار يركز على التعامل مع المعتدين. فلغاية الآن لم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة شاب من يعبد40عاما...
اعتقلت شرطة عكا 4 مشتبهين بالضلوع في الشجار الذي وقع مساء السبت في يركا واسفر عن...