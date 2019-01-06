هيفاء, وهبي, لـ, هشام, حداد:, “ما, اثقلك”!,

تطل النجمة هيفا وهبي في حلقة خاصة واستثنائية مع الاعلامي هشام حداد ستحمل عنوان “La Haifa وبس”.

الحلقة صوّرت على مسرح بلاتيا – جونيه وستعرض يوم الجمعة المقبل الواقع في 11 كانون الثاني/يناير الحالي.وبدأت محطة LBCI بعرض البرومو الخاص بالمقابلة التي ستحمل العديد من المفاجآت عن حياة هيفا الشخصية واعمالها الفنية المقبلة.وظهرت هيفاء وهبي في البرومو في بعض المواقف الطريفة مع مقدم البرنامج هشام حداد حيث قام باطعامها في احد المقاطع بينما ظهرت وهي ترقص في مقطع اخر.وفي ختام البرومو قالت هيفاء لهشام حداد: “ما اثقلك” ليرد عليها بالقول: “هي قوتي”.