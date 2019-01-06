العاصفة, تشتد, والشرطة, تصدر, توصيات, خاصة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: *وفق معلومات وردت للشرطة من مركز الارصاد الجوية، ستشهد الأيام القريبةامكانية حدوث فيضانات في الاودية التي تصب في البحر الميت مما يؤدي الى اغلاق الطريق 90 اثر التوقعات لطقس ماطر*

شرطة اسرائيل تناشد جمهور السائقين وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية المسبقة انه من المتوقع ان تشهد منطقة الجنوب أحوال جوية ماطرة التي قد تؤدي الى فيضانات في منطقة بقاع الأردن، وأودية صحراء يهودا، والبحر الميت والعرافا.*على ضوء ذلك ، تناشد الشرطة جمهور المتنزهين بعدم الوصول إلى هذه المناطق وتعقب لبيانات الشرطة واستماع الى تعليماتها والتصرف وفق التعليمات التالية*.فيما يلي بعض توصيات الشرطة المهمة في هذا الشان:اثر خطر التزحلق على الشارع يتوجب عل السائقين توخي اقصى درجات الحذر وتجنب السفر على الطرقات المعرضة لتدفق السيول والفيضانات وخطر الانزلاق والغرق.شرطة إسرائيل، بمساعدة وحدات الإنقاذ التابعة للشرطة، مستعدة لتقديم الخدمة والمساعدة لجمهور مستخدمي الطريق وإنقاذ المواطنين والمسافرين. 🔹الشرطة تناشد جمهور السائقين بعدم الوصول الى الاماكن المعرضة للفيضانات بما في ذلك ظاهرة ما يدعى اصطياد الفيضانات، مما يعرضهم الى خطر غير ضروري. يتوجب على السائقين ملائمة سرعة المركبة مع الظروف الجوية ووضع الطريق.يتوجب على السائقين قبل القيادة التاكد من عدم العطل في مصابيح المركبة وتنظيف المصابيح الأمامية ، وكذلك تشغيل الأضواء اثناء القيادة. 🔹 يُحظر التوقف بشكل مفاجئ ويجب المحافظة على مسافة آمنة من السيارة التي أمامكم.ينبغي إيلاء اهتمام خاص للمشاة ، مع إعطاؤهم حق الاولوية عند عبور الشارع. أثناء طقس ماطر يصعب رؤية عابري المشاة وتوقيف السيارة وفق المتطلبات. من المهم ملاءمة السرعة في الأحياء السكنية وإعطائهم حق الاولوية. 🔹 يتوجب على السائقين التركيز اثناء القيادة وتجنب أي سهو، بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول أو إرسال الرسائل النصية، حيث إذا لزم الأمر، يمكنكم التوقف في مكان آمن على جانب الطريق.يُحظر توقيف السيارة على هوامش الطريق وفي الاماكن غير المعدة لذلك، مما يشكل خطرًا على السيارات المارة في خالشارع.عندما يكون الشارع غارقا حافظوا على مسافة كبية وكافية بينكم وبين السيارة التي أمامكمفي حالة وجود عطل في المركبة، عليكم اضاءة أضواء التحذير وابقائها مضاءة، وارتداء البزة الصفراء للتحذير، ونصب مثلث التحذير والاهم من ذلك تخطي الجدار الواقي *والاتصال بمركز الطوارئ للشرطة على الرقم 100* .سيقوم مركز السيطرة في قسم المرور التابع للشرطة بتحديث التطبيق الذكي waze والجمهور حول ظروف حركة المرور والطرق المغلقة عبر وسائل الإعلام.الجمهور مدعو للاتصال لمركز المعلومات الوطني للشرطة 110 لتلقي المعلومات لاي سؤال بودكم طرحه.