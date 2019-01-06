تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-06 20:40:05 اعتقال مشتبه بحيازة واستخدام أسلحة غير قانونية في جسر الزرقاء |  2019-01-06 20:19:45 هيفاء وهبي لـ هشام حداد: “ما اثقلك”! |  2019-01-06 20:14:21 العاصفة تشتد والشرطة تصدر توصيات خاصة |  2019-01-06 20:11:49 قصف اسرائيلي على غزة |  2019-01-06 19:05:17 طمرة:وفاة الشابة ضياء كنعان متأثرة بجراحها اثر حادث طرق مروع |  2019-01-06 16:38:14 ادارة هبوعيل ام الفحم تحرر اللاعب معمر قراقرة من صفوف الفريق |  2019-01-06 16:36:21 فريدمان: صفقة القرن لن تعلن في الأشهر القادمة |  2019-01-06 16:32:14 العاصفة تشتد وسقوط اشجار واغلاق شوارع |  2019-01-06 15:00:00 الشاباك يعتقل فتية يهود بشبهة ضلوعهم بمقتل عائشة رابي |  2019-01-06 15:00:31 عرابة تحتفل بتخريج 6 ممرضين من جامعة جنين الامريكية العربية |  2019-01-06 13:37:56 يوفنتوس يكثف مراقبة مدافع برشلونة |  2019-01-06 13:14:50 الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن |  2019-01-06 13:00:29 اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة |  2019-01-06 12:53:14 الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري |  2019-01-06 12:07:32 اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قصف اسرائيلي على غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية:اغارت الطائرات الحربية على نقطة للضبط الميداني مقابل موقع "ملكه" بصاروخ.


وسبقها بدقائق، اطلاق طائرة حربية صاروخين على الاقل صوب منطقة زراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان أن طائرة حربية اطلقت صاروخين صوب مرصد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وجاء اطلاق الصاروخين في ظل حالة استنفار لجيش الاحتلال في منطقة مستوطنات غلاف غزة بعد شكوك بوجود حالة تسلل.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال انه اطلق النار صوب مجموعة من المقاومين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة موقعا اصابات في صفوفهم.وبررت قوات الاحتلال هذا القصف بوجود جسم مفخخ قرب السياج الحدودي ظهرا.
قصف اسرائيلي على غزة




كلمات متعلقة

قصف, اسرائيلي, على, غزة,

تابعونــا

بيت لحم:الطوائف الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بيت لحم:الطوائف الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد 2019-01-06 | 11:56:25

بدأت، اليوم الاحد، احتفالات الطوائف الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم...

وصول حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم وصول حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم 2019-01-05 | 19:08:40

وصل موكب حارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو باتون، اليوم السبت، إلى بيت لحم قادما من...

عباس: صفقة القرن "خلصت" ولن أنهي حياتي خائناً عباس: صفقة القرن "خلصت" ولن أنهي حياتي خائناً 2019-01-05 | 08:08:13

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" أن القضية الفلسطينية تمر بصعوبات...

رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين 2019-01-02 | 17:39:13

رفضت الحكومة الأمريكية طلب إسرائيل، بالتحقيق مع وزير الخارجية الامريكي السابق...

مصرع شخصين في حادث طرق قرب الخليل مصرع شخصين في حادث طرق قرب الخليل 2019-01-01 | 19:35:17

جاء بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وقع حادث طرق على الطريق...

استطلاع: 62% من السائقين يستقبلون مكالماتهم اثناء القيادة استطلاع: 62% من السائقين يستقبلون مكالماتهم اثناء القيادة 2018-12-30 | 18:48:39

اجرت شرطة المرور الفلسطينية استطلاعا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي...

100 إصابة بانفلونزا الخنازير في فلسطين 100 إصابة بانفلونزا الخنازير في فلسطين 2018-12-30 | 10:38:29

أعلن مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية د. ياسر بوزية عن إصابة 100...

اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف 2018-12-29 | 07:38:09

للمرة الأولى خلال شهر ونصف، أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، مساء الجمعة، وسقط...

253 شهيداً و25 الف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة 253 شهيداً و25 الف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة 2018-12-27 | 23:31:43

بلغت حصيلة ضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء المسيرات...

الفصائل الفلسطينية تلوح "بخشونة" والجمعة القادم اختبار الفصائل الفلسطينية تلوح "بخشونة" والجمعة القادم اختبار 2018-12-24 | 20:17:13

قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، توسيع مساحة المشاركة الجماهيرية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امطار الخير زخات متفرقة مناطق مختلفة بلاد شتاء تساقط مصرع عربيا حوادث الطرق القاتلة منذ بداية العام 2016 جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا القدس الاقصى مظاهرة قرية نحف الموت للعرب جدار حائط فندق شعارات عنصرية ضد العربالمسيح الانجليكية الاسقفية تخرج فوجا جديدا من طلابها اجواء احتفالية الناصرة اصابة عامل من عرابة مدينة طمرة منطقة صناعية مستشفى حادث عمل مصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق سلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتمشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة حادث طرق طمرة 3 اصابات طفيفة متوسطة شارع رئيسي مدينة شرطة اسعاف انفجار عبوة ناسفة القدس اصابة سائق شرطة اسعاف حديقة الجرس عرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضيحريق في منطقة حرشية كتسير وادي عاره عرعره اطفاء اخماد حرارة الطقس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com