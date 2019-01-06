قصف, اسرائيلي, على, غزة,

افادت مصادر اعلامية فلسطينية:اغارت الطائرات الحربية على نقطة للضبط الميداني مقابل موقع "ملكه" بصاروخ.

وسبقها بدقائق، اطلاق طائرة حربية صاروخين على الاقل صوب منطقة زراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.وقال شهود عيان أن طائرة حربية اطلقت صاروخين صوب مرصد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس دون الابلاغ عن وقوع اصابات.وجاء اطلاق الصاروخين في ظل حالة استنفار لجيش الاحتلال في منطقة مستوطنات غلاف غزة بعد شكوك بوجود حالة تسلل.وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال انه اطلق النار صوب مجموعة من المقاومين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة موقعا اصابات في صفوفهم.وبررت قوات الاحتلال هذا القصف بوجود جسم مفخخ قرب السياج الحدودي ظهرا.