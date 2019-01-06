طمرة:وفاة, الشابة, ضياء, كنعان, متأثرة, بجراحها, اثر, حادث, طرق, مروع,

توفيت في مستشفى رمبام مساء اليوم الأحد الشابة ضياء موسى صالح كنعان 24 عاماً من مدينة طمرة , اثر حادث طرق مروع ظهر اليوم على مفرق طمرة في شارع رقم 70 .

وكان قد أسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 70 مفرق مدينة طمرة عن اصابة شابة (24عاماً)بجراح بالغة الخطورة, كما واصيب في الحادث رجل من يركا 63 عاماً .الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات لشابة اصابتها بالغة وتم نقلها الى المستشفى لاستكمال العلاج وتوفيت هناك لاحقاً.دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , ومن التحقيقات الاولية تبين أن الحديث يدور عن أن احد السيارات عبرت الشارة الضوئية باللون الأحمر .وكان خطيب المرحومة ضياء قد كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي:"يعني الدنيا مش عدل. تركت شوي وبعدين رجعتلك ورجعنال بعض اكتر واكتر وكل يوم حكي اكتر من ساعتين حبيتك صغيره مع بعض كتبنا شو بدنا نعمل بحياتنا ورسمنا مستقبلنا مع بعض قبل يومين كنّا مع بعض وكنا نخطط شو بدنا نساوي بلعرس. وبدك تسمي ابنك جود. ضياء حياتي الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنه عرسنا راح يكون مع بعض بجنه انشالله. بحبك يا اغلى اشي بحياتي الله يرحمك يا روح قلبي "