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بالصور:منتخب فلسطين يفاجىء سوريا بكأس أسيا رغم النقص العددي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجح المنتخب الفلسطيني بخطف نقطة التعادل أمام نظيره السوري، بعد تعادله السلبي، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد في ثاني مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا التي انطلقت أمس السبت.

المنتخب الفلسطيني قلب التوقعات التي رجحت فوز سوريا لفارق الإمكانيات وخاصة في الهجوم بقيادة عمر السومة وعمر خريبين، المواجهة لم تشهد الاثارة والفرص الاثارة المتوقعة وخاصة من نسور قاسيون الذي خذل جماهيره.

المنتخب الفلسطيني لعب ب لاعبين منذ الدقيقة ال69.




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