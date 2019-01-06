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ادارة هبوعيل ام الفحم تحرر اللاعب معمر قراقرة من صفوف الفريق



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بعد جلسة مغلقة بين ادارة فريق هبوعيل ام الفحم واللاعب معمر قراقرة قد قررت الادارة تحرير الاخير بسبب  ما اسمته تصرفاته الاخيرة عند تبديله وخروجه من المباراة التي كانت امام فريق هبوعيل القدس ، والتي انتهت بفوز الاحمر الفحماوي بنتيجة ١-٠.


وقالت الاداراة  ان مثل هذا التصرف قد بدر من اللاعب في مباراة سابقة وقد تم تحذيره من عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي لا تليق بلاعب يلعب في صفوف فريق هبوعيل ام الفحم الا انه قد كرر هذا التصرف  ومصلحة الفريق فوق كل اعتبار
ادارة هبوعيل ام الفحم تحرر اللاعب معمر قراقرة من صفوف الفريق




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