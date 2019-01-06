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فريدمان: صفقة القرن لن تعلن في الأشهر القادمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" لن تعلن قبل بضعة أشهر، وذلك على ما يبدو على ضوء الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع اجراؤها في اسرائيل يوم التاسع من ابريل/ نيسان المقبل.


وجاءت تصريحات السفير الأمريكي فريدمان اثناء جولة قام بها في مدينة القدس اليوم برفقة مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون، إذ قال: "خطة السلام الامريكية لن تعلن خلال الأشهر القريبة".

من ناحيته صرح مستشار الامن القومي الأمريكي، جون بولتون اثناء جولة قام بها في مدينة القدس اليوم بأن واشنطن ستشترط انسحابها من سوريا بالحصول على ضمانات من تركيا بحماية الاكراد في سوريا.

وأضاف بولتون ان انسحاب القوات الامريكية ليس له جدول زمني وهو متعلق بالقضاء على بقايا تنظيم داعش في سوريا.وقال بولتون: "لا نريد ان تشن تركيا حملة عسكرية في سوريا بدون تنسيق كامل معنا"
فريدمان: صفقة القرن لن تعلن في الأشهر القادمة




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