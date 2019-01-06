العاصفة, تشتد, وسقوط, اشجار, واغلاق, شوارع,

تشهد البلاد عاصفة قوية مصحوبة بالرياح الشديدة , مما ادى الى سقوط اشجار واغلاق شوارع ,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تم إغلاق الطريق رقم 4 من مفترق بيتسيت في كلا الإتجاهين إثر سقوط أشجار على الشارع.أفراد شرطة إسرائيل متواجدون في المكان ويوجهون حركة المرور.ينصح جمهور السائقين بإعتماد طرق بديلة.وجاء في بيان لاحق أنه تم فتح الشارع