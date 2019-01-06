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العاصفة تشتد وسقوط اشجار واغلاق شوارع



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تشهد البلاد عاصفة قوية مصحوبة بالرياح الشديدة , مما ادى الى سقوط اشجار واغلاق شوارع ,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تم إغلاق الطريق رقم 4 من مفترق بيتسيت في كلا الإتجاهين إثر سقوط أشجار على الشارع.
أفراد شرطة إسرائيل متواجدون في المكان ويوجهون حركة المرور.

ينصح جمهور السائقين بإعتماد طرق بديلة.

وجاء في بيان لاحق أنه تم فتح الشارع 
العاصفة تشتد وسقوط اشجار واغلاق شوارع




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