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الأردن تقتنص فوزا ثمينا من أستراليا في كأس آسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق المنتخب الأردني فوزا ثمينا على نظيره الأسترالي بنتيجة 1-0، اليوم، الأحد، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في كأس الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات.


سجل للأردن اللاعب أنس بن ياسين في الدقيقة ال25 من عمر المباراة , الفريق الاسترالي حاول معادلة النتيجة وسط تألق الحارس الأردني عامر شفيع .




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