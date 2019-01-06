الأردن, تقتنص, فوزا, ثمينا, من, أستراليا, في, كأس, آسيا,

حقق المنتخب الأردني فوزا ثمينا على نظيره الأسترالي بنتيجة 1-0، اليوم، الأحد، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في كأس الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات.

سجل للأردن اللاعب أنس بن ياسين في الدقيقة ال25 من عمر المباراة , الفريق الاسترالي حاول معادلة النتيجة وسط تألق الحارس الأردني عامر شفيع .