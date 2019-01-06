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الشاباك يعتقل فتية يهود بشبهة ضلوعهم بمقتل عائشة رابي



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جاء في بيان صادر عن جهاز الأمن العام الشاباك :"خلال نشاط استخباراتي تم اعتقال مجموعة فتية يهود بشبهة ضلوعهم بمقتل عائشة رابي من بلدة بديا بالضفة الغربية .


وكانت عائشة رابي قد توفيت أثر القاء حجارة على سيارة العائلة مساء 12.10.2018 .
الشاباك يعتقل فتية يهود بشبهة ضلوعهم بمقتل عائشة رابي




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