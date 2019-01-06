الشاباك, يعتقل, فتية, يهود, بشبهة, ضلوعهم, بمقتل, عائشة, رابي,

جاء في بيان صادر عن جهاز الأمن العام الشاباك :"خلال نشاط استخباراتي تم اعتقال مجموعة فتية يهود بشبهة ضلوعهم بمقتل عائشة رابي من بلدة بديا بالضفة الغربية .

وكانت عائشة رابي قد توفيت أثر القاء حجارة على سيارة العائلة مساء 12.10.2018 .