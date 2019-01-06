عرابة, تحتفل, بتخريج, 6, ممرضين, من, جامعة, جنين, الامريكية, العربية,

احتفل اهالي طلاب عرابة في كلية التمريض في جامعة جنين الامريكية العربية بالتخرج وقد استقبل الخريجين بحفاوة بالغة والخريجين هم :

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العاصفة تشتد وسقوط اشجار واغلاق شوارع 2019-01-06 | 16:32:14 تشهد البلاد عاصفة قوية مصحوبة بالرياح الشديدة , مما ادى الى سقوط اشجار واغلاق...

الشاباك يعتقل فتية يهود بشبهة ضلوعهم بمقتل عائشة رابي 2019-01-06 | 15:00:00 جاء في بيان صادر عن جهاز الأمن العام الشاباك :"خلال نشاط استخباراتي تم اعتقال...

الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن 2019-01-06 | 13:14:50 أصدر قاضي محكمة الصلح في اشدود قرار بحق 4 شبان من سكان بلدة الاطرش في النقب بأن...

اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة 2019-01-06 | 13:00:29 أسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 70 مفرق مدينة طمرة عن اصابة شابة (20عاماً)بجراح بالغة...

الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري 2019-01-06 | 12:53:14 سنصادق هذا اليوم في الحكومة على قرار يركز على التعامل مع المعتدين. فلغاية الآن لم...

اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة 2019-01-06 | 12:07:32 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة شاب من يعبد40عاما...

يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص 2019-01-06 | 12:00:58 اعتقلت شرطة عكا 4 مشتبهين بالضلوع في الشجار الذي وقع مساء السبت في يركا واسفر عن...

وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين 2019-01-06 | 11:28:23 وزارة التّربية نشرت مؤخّرا " صوت ينادي" لملائمة الرّوضات للقرن الواحد والعشرين ...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر وتقدم توصيات للجمهور خلال المنخفض الجوي 2019-01-06 | 11:10:54 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...