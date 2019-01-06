تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-06 16:38:14 ادارة هبوعيل ام الفحم تحرر اللاعب معمر قراقرة من صفوف الفريق |  2019-01-06 16:36:21 فريدمان: صفقة القرن لن تعلن في الأشهر القادمة |  2019-01-06 16:32:14 العاصفة تشتد وسقوط اشجار واغلاق شوارع |  2019-01-06 15:00:00 الشاباك يعتقل فتية يهود بشبهة ضلوعهم بمقتل عائشة رابي |  2019-01-06 15:00:31 عرابة تحتفل بتخريج 6 ممرضين من جامعة جنين الامريكية العربية |  2019-01-06 13:37:56 يوفنتوس يكثف مراقبة مدافع برشلونة |  2019-01-06 13:14:50 الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن |  2019-01-06 13:00:29 اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة |  2019-01-06 12:53:14 الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري |  2019-01-06 12:07:32 اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة |  2019-01-06 12:00:58 يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص |  2019-01-06 11:56:25 بيت لحم:الطوائف الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد |  2019-01-06 11:28:23 وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين |  2019-01-06 11:10:54 سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر وتقدم توصيات للجمهور خلال المنخفض الجوي |  2019-01-06 10:34:50 وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عرابة تحتفل بتخريج 6 ممرضين من جامعة جنين الامريكية العربية



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفل اهالي طلاب عرابة في كلية التمريض في جامعة جنين الامريكية العربية بالتخرج وقد استقبل الخريجين بحفاوة بالغة والخريجين هم :

عدي سالم خالدي ,روان لؤي ياسين , سوار سعيد دراوشه , نشوة جودات دراوشه ,منال بدارنه وعلي منذر زامل كناعنه .
الف مبروك للخريجين واهاليهم




كلمات متعلقة

عرابة, تحتفل, بتخريج, 6, ممرضين, من, جامعة, جنين, الامريكية, العربية,

تابعونــا

العاصفة تشتد وسقوط اشجار واغلاق شوارع العاصفة تشتد وسقوط اشجار واغلاق شوارع 2019-01-06 | 16:32:14

تشهد البلاد عاصفة قوية مصحوبة بالرياح الشديدة , مما ادى الى سقوط اشجار واغلاق...

الشاباك يعتقل فتية يهود بشبهة ضلوعهم بمقتل عائشة رابي الشاباك يعتقل فتية يهود بشبهة ضلوعهم بمقتل عائشة رابي 2019-01-06 | 15:00:00

جاء في بيان صادر عن جهاز الأمن العام الشاباك :"خلال نشاط استخباراتي تم اعتقال...

الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن 2019-01-06 | 13:14:50

أصدر قاضي محكمة الصلح في اشدود قرار بحق 4 شبان من سكان بلدة الاطرش في النقب بأن...

اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة 2019-01-06 | 13:00:29

أسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 70 مفرق مدينة طمرة عن اصابة شابة (20عاماً)بجراح بالغة...

الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري 2019-01-06 | 12:53:14

سنصادق هذا اليوم في الحكومة على قرار يركز على التعامل مع المعتدين. فلغاية الآن لم...

اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة 2019-01-06 | 12:07:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة شاب من يعبد40عاما...

يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص 2019-01-06 | 12:00:58

اعتقلت شرطة عكا 4 مشتبهين بالضلوع في الشجار الذي وقع مساء السبت في يركا واسفر عن...

وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين 2019-01-06 | 11:28:23

وزارة التّربية نشرت مؤخّرا " صوت ينادي" لملائمة الرّوضات للقرن الواحد والعشرين ...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر وتقدم توصيات للجمهور خلال المنخفض الجوي سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر وتقدم توصيات للجمهور خلال المنخفض الجوي 2019-01-06 | 11:10:54

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...

وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول 2019-01-06 | 10:34:50

فجعت بلدة معاوية بوفاة يوسف صبحي غول (ابو صبحي) صباح اليوم الاحد وذلك خلال تواجده...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار ثانوية كلية أورط الناصرة تخريج فوج جديد من طلابها واكيم واكيم لوز شارونة الحدثة مسيرة اعتدوا محكمة شجرة لوز مسيرةبثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي متوسطة اصابة شاب تعرض اطلاق نار مدينة ام الفحم حي الكينا الشرطة تحقق شرطة الناصرة بلدية مصادقة الغاء جلسة بموافقة 10 اعضا ء كتلة الجبهة تمتنع عن التصويت المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت إطلاق النار على شاب بحجة محاولة طعن نابلسطلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار حريق هائل منطقة مفتوحة رهط النقب الجنوب اضرار دون اصابات اطفاء الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com