تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-06 13:37:56 يوفنتوس يكثف مراقبة مدافع برشلونة |  2019-01-06 13:14:50 الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن |  2019-01-06 13:00:29 اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة |  2019-01-06 12:53:14 الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري |  2019-01-06 12:07:32 اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة |  2019-01-06 12:00:58 يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص |  2019-01-06 11:56:25 بيت لحم:الطوائف الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد |  2019-01-06 11:28:23 وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين |  2019-01-06 11:10:54 سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر وتقدم توصيات للجمهور خلال المنخفض الجوي |  2019-01-06 10:34:50 وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول |  2019-01-06 10:24:28 الشرطة تقوم بحملة ضد سائقي السيارات رباعية الدفع والتراكترونات في منطقة مجيدو |  2019-01-06 10:06:22 كابول تفجع بوفاة الشابة رنيم مرشد(18عاماً) |  2019-01-06 10:01:28 ضبط أسلحة وذخيرة في شعفاط واعتقال مشتبهين |  2019-01-06 09:35:52 يوفنتوس على أعتاب تجديد عقد نجمه |  2019-01-06 09:29:34 وسائل التواصل تصيب المراهقات بالاكتئاب |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يوفنتوس يكثف مراقبة مدافع برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكثف يوفنتوس الإيطالي، مراقبة وضع مدافع برشلونة الإسباني، والذي لم يتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد عقده مع البلوجرانا.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس يراقب اللاعب الإسباني جوردي ألبا بشكل مكثف، بعد الأنباء التي تحدثت عن عدم وجود مفاوضات لتجديد عقده مع البارسا.
ويملك ألبا (30 عاما)، عقدا مع برشلونة حتى صيف 2020، بعدما انضم في 2012 قادمًا من فالنسيا مقابل 14 مليون يورو، علمًا بأنه رحل من أكاديمية برشلونة إلى ديبورتيفو لا كورونيا في 2005 مقابل 6 آلاف يورو فقط.
ولم يرغب برشلونة في تكرار خطأ رحيله السابق، ووضع في عقد ألبا شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو، براتب 5 ملايين يورو، حتى صيف عام 2020.
وأكدت الصحيفة أن ألبا طلب من برشلونة تجديد عقده حتى صيف 2023، ورفع راتبه، وهذا ما دفع البلوجرانا للتردد في تمديد عقده حتى الآن.
يوفنتوس يكثف مراقبة مدافع برشلونة




كلمات متعلقة

يوفنتوس, يكثف, مراقبة, مدافع, برشلونة,

تابعونــا

حيلة باريسية لضم ثنائي أياكس حيلة باريسية لضم ثنائي أياكس 2019-01-06 | 11:30:33

كشفت تقارير صحفية عن حيلة باريس سان جيرمان، للظفر بخدمات ثنائي أياكس أمستردام،...

يوفنتوس على أعتاب تجديد عقد نجمه يوفنتوس على أعتاب تجديد عقد نجمه 2019-01-06 | 09:35:52

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب يوفنتوس من تجديد عقد نجمه، الأمر الذي قد يمكنه من...

سولسكاير: لا أتوقع تدعيمات شتوية سولسكاير: لا أتوقع تدعيمات شتوية 2019-01-05 | 12:20:48

ال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لا يتوقع أن...

كشف مدة غياب جاريث بيل كشف مدة غياب جاريث بيل 2019-01-05 | 08:10:02

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، مدة غياب نجم ريال مدريد، جاريث بيل، بعدما تعرض...

مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم 2019-01-04 | 14:46:28

بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...

واقعة الدقيقة 18.. كيف ضرب "الميليمتر القاتل" أحلام ليفربول؟ واقعة الدقيقة 18.. كيف ضرب "الميليمتر القاتل" أحلام ليفربول؟ 2019-01-04 | 11:39:24

يبدو أن ميليمترات قليلة قد تغير وجهة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،...

بعد الخسارة .. مدرب ليفربول: "كنت مستعدا لدفع أي مبلغ" بعد الخسارة .. مدرب ليفربول: "كنت مستعدا لدفع أي مبلغ" 2019-01-04 | 09:26:11

بعد الهزيمة الأولى في الموسم، اعتبر مدرب ليفربول يورغن كلوب أن تصدر الدوري...

جوارديولا ينتقم من ليفربول وكلوب.. ويشعل البريميرليج جوارديولا ينتقم من ليفربول وكلوب.. ويشعل البريميرليج 2019-01-04 | 00:31:46

حافظ مانشستر سيتي على آماله في الإبقاء على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في...

موراتا مطلوب في إسبانيا موراتا مطلوب في إسبانيا 2019-01-03 | 18:30:07

بات مهاجم تشيلسي، ألفارو موراتا، مطلوبًا في إسبانيا من جديد، خلال فترة...

تعرفوا على الأرقام القياسية المنتظرة لميسي خلال 2019 تعرفوا على الأرقام القياسية المنتظرة لميسي خلال 2019 2019-01-03 | 16:45:56

يسعى ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني لمواصلة تسجيل الأرقام القياسية في العام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فؤاد بن اليعيزر وفاة مستشفى ايخيلوف اعلان رسميا عضو كنيست بيرم كيال نجم فريق برايتون الانجليزي يحتفل عيد ميلاد ابنه بيرلو اللاعب زهير بهلول نتانياهو عصو الكنيست منفذ عملية الخليل ليس ارهابيا غضب المعسكر الصهيوني علاء زيود ام الفحم شقيقه عملية جان شموئيل طعن دهسفتى قاصر عرابة اعتقال مشتبه بشبهة اقتحام بيوت سيارات قرية عرابة الشرطة وسيم خطبا قرية الرينة اتهام لائحة محكمة تأييد تنظيم داعش الارهابي فيسبوك نشر منشورات الطيبة اعتداء عنصري نساء عربيات نتانيا يهودي ضرب عصا مكنسة محجباتالطيبي تاريخ الكنيست انزال وزير عن المنصة مصرع الشاب راشي ابو جنب يركا متأثرا جراجه قرية حادث طرق الشيخ دنون صةر فاضحة مدير معلمة شمال مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب التحقيق وزارة التربية التعليم اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة أنيس مشيعل أبو الجميل شفاعمرو وفاة شفاعمرو ظروف تراجيدية زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدمسخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com