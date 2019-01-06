يوفنتوس, يكثف, مراقبة, مدافع, برشلونة,

يكثف يوفنتوس الإيطالي، مراقبة وضع مدافع برشلونة الإسباني، والذي لم يتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد عقده مع البلوجرانا.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس يراقب اللاعب الإسباني جوردي ألبا بشكل مكثف، بعد الأنباء التي تحدثت عن عدم وجود مفاوضات لتجديد عقده مع البارسا.ويملك ألبا (30 عاما)، عقدا مع برشلونة حتى صيف 2020، بعدما انضم في 2012 قادمًا من فالنسيا مقابل 14 مليون يورو، علمًا بأنه رحل من أكاديمية برشلونة إلى ديبورتيفو لا كورونيا في 2005 مقابل 6 آلاف يورو فقط.ولم يرغب برشلونة في تكرار خطأ رحيله السابق، ووضع في عقد ألبا شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو، براتب 5 ملايين يورو، حتى صيف عام 2020.وأكدت الصحيفة أن ألبا طلب من برشلونة تجديد عقده حتى صيف 2023، ورفع راتبه، وهذا ما دفع البلوجرانا للتردد في تمديد عقده حتى الآن.