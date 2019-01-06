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الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أصدر قاضي محكمة الصلح في اشدود قرار بحق 4 شبان من سكان بلدة الاطرش في النقب بأن يقوموا بدفع مبلغ 700 ألف شيقل لوزارة الأمن تعويضاً لضرر كبير على خلفية سرقة وقود من الجيش بكمية حوالي ال 200000 ليتر.


يشار الى أن النيابة العامة لواء الجنوب قدمت لائحة اتهام بحق المتهمين فؤاد وعزيز وخالد ومراد الاطرش بشبهة التسبب بضرر مادي كبير لوزارة الامن حيث قاموا بسرقة بطاقات تعبئة وقود من سيارات تابعة للجيش وقاموا بتعبئة وقود بمبلغ 778.201 شيقل.
الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن




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