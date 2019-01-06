اصابة, شابة, بجراح, بالغة, الخطورة, في, حادث, مروع, على, مفرق, طمرة,

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أصدر قاضي محكمة الصلح في اشدود قرار بحق 4 شبان من سكان بلدة الاطرش في النقب بأن...
سنصادق هذا اليوم في الحكومة على قرار يركز على التعامل مع المعتدين. فلغاية الآن لم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة شاب من يعبد40عاما...
اعتقلت شرطة عكا 4 مشتبهين بالضلوع في الشجار الذي وقع مساء السبت في يركا واسفر عن...
وزارة التّربية نشرت مؤخّرا " صوت ينادي" لملائمة الرّوضات للقرن الواحد والعشرين ...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...
فجعت بلدة معاوية بوفاة يوسف صبحي غول (ابو صبحي) صباح اليوم الاحد وذلك خلال تواجده...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال وحرس الحدود:"قوات من الشرطة وحرس...
فجعت بلدة كابول صباح اليوم الأحد بوفاة الشابة رنيم عمر مرشد البالغة من العمر 18...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مخطط...