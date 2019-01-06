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اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 70 مفرق مدينة طمرة عن اصابة شابة (20عاماً)بجراح بالغة الخطورة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات لشابة اصابتها بالغة وتم نقلها الى المستشفى لاستكمال العلاج .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .




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