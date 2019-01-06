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اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة شاب من يعبد40عاما وقاصر من برطعة 17 عاماً بشبهة سرقة سيارتين في الناصرة ونتسيرت عيليت  ومحاولة تهريب السيارات الى مناطق السلطة الفلسطينية ".


وأضاف البيان:"خلال نشاط سري للشرطة تم اعتقال الشابين بشبهة السرقة وشابة من بئر السبع 30 عاماً بشبهة مساعدتها لهم , الشابة تم تحريرها بعد التحقيق والشاب من يعبد 40 عاماً تم تمديد اعتقاله في محكمة الصلح بالناصرة حتى 8-01-2019 , اما القاصر 17 عاماً تم تمديد اعتقاله حتى 10-01-2019 , كما وأكدت الشرطة في بيانها انه سيكون معتقلين أخرين في القضية".




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