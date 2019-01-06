اعتقال, شابين, من, الضفة, وشابة, من, بئر, السبع, بشبهة, سرقة, سيارات, في, الناصرة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة شاب من يعبد40عاما وقاصر من برطعة 17 عاماً بشبهة سرقة سيارتين في الناصرة ونتسيرت عيليت ومحاولة تهريب السيارات الى مناطق السلطة الفلسطينية ".

وأضاف البيان:"خلال نشاط سري للشرطة تم اعتقال الشابين بشبهة السرقة وشابة من بئر السبع 30 عاماً بشبهة مساعدتها لهم , الشابة تم تحريرها بعد التحقيق والشاب من يعبد 40 عاماً تم تمديد اعتقاله في محكمة الصلح بالناصرة حتى 8-01-2019 , اما القاصر 17 عاماً تم تمديد اعتقاله حتى 10-01-2019 , كما وأكدت الشرطة في بيانها انه سيكون معتقلين أخرين في القضية".