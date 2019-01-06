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يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة عكا 4 مشتبهين بالضلوع في الشجار الذي وقع مساء السبت في يركا واسفر عن اصابة 3 اشخاص باطلاق نار وطعنات.


وجاء في بيان الشرطة أنه وبعد تحقيقات موسعه تك اعتقال 4 مشتبهين(18-35)بضلوعهم بالشجار , كما واعتقلت الشرطة قاصر 16عاماً بشبهة الاعتداء على دورية شرطة والتسبب باضرار خلال الشجار .

الشرطة ستقوم بتقديم المشتبهين لمحكمة الصلح في عكا لتمديد اعتقالهم .
يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص




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