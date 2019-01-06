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بيت لحم:الطوائف الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 بدأت، اليوم الاحد، احتفالات الطوائف الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، بعيد الميلاد المجيد.


ومنذ ساعات الصباح بدأت الفرق الكشفية تجوب شوارع المدينة، وسط حشود من المحتفلين والسياح الذين أمّوا المدينة للمشاركة في الاحتفالات.

ووصل إلى ساحة المهد المعتمد البطريركي للسريان الأرثوذكس في الديار المقدسة والأردن المطران مار ديونوسيوس عيسى كربوز، الذي سيشارك في قداس منتصف الليل.

وسيتواصل توافد المواكب تباعا، فبعد استقبال موكب السريان، يصل موكب الأقباط ثم موكب بطريرك الروم الأرثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث عند الظهيرة، وتختتم بموكب الاحباش عصرا.

وتجري الاحتفالات وسط إجراءات أمنية وشرطية مكثفة، خاصة في أعقاب دعوات وجهتها القوى الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والهيئات والمؤسسات والشخصيات والفعاليات العربية الأرثوذكسية، في فلسطين، والحراك الشبابي العربي الأرثوذكسي، لمقاطعة استقبال البطريرك ثيوفيلوس.




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