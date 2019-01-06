تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-06 13:37:56 يوفنتوس يكثف مراقبة مدافع برشلونة |  2019-01-06 13:14:50 الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن |  2019-01-06 13:00:29 اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة |  2019-01-06 12:53:14 الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري |  2019-01-06 12:07:32 اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة |  2019-01-06 12:00:58 يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص |  2019-01-06 11:56:25 بيت لحم:الطوائف الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد |  2019-01-06 11:28:23 وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين |  2019-01-06 11:10:54 سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر وتقدم توصيات للجمهور خلال المنخفض الجوي |  2019-01-06 10:34:50 وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول |  2019-01-06 10:24:28 الشرطة تقوم بحملة ضد سائقي السيارات رباعية الدفع والتراكترونات في منطقة مجيدو |  2019-01-06 10:06:22 كابول تفجع بوفاة الشابة رنيم مرشد(18عاماً) |  2019-01-06 10:01:28 ضبط أسلحة وذخيرة في شعفاط واعتقال مشتبهين |  2019-01-06 09:35:52 يوفنتوس على أعتاب تجديد عقد نجمه |  2019-01-06 09:29:34 وسائل التواصل تصيب المراهقات بالاكتئاب |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حيلة باريسية لضم ثنائي أياكس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية عن حيلة باريس سان جيرمان، للظفر بخدمات ثنائي أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، وفرينكي دي يونج.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إستراتيجية سان جيرمان تستند إلى إقناع الثنائي بالاستمرار في اللعب معًا، باعتباره أحد أحلامهما، والذي لن يتحقق في برشلونة الذي يريد ضم دي يونج فقط.

ويأمل النادي الباريسي أن يستطيع التعاقد مع اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمهما، مثل برشلونة وبايرن ميونخ.


وكانت تقارير سابقة أفادت الشهر الماضي، بأن سان جيرمان اتفق مع أياكس على الحصول على دي يونج مقابل 75 مليون يورو، ولكن برشلونة ما زال يُعول على رغبة اللاعب في الانضمام لصفوفه.

وذكرت تقارير سابقة أن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي للنادي الباريسي، سافر يوم الخميس الماضي، إلى أمستردام في محاولة لإقناع الثنائي بالانضمام للفريق في الموسم المقبل، وتجاهل برشلونة.

ونوهت التقارير، بأن مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، طلب عمولة قيمتها 10 ملايين يورو، بالإضافة لراتب سنوي 12 مليونا للاعبه.
حيلة باريسية لضم ثنائي أياكس




كلمات متعلقة

حيلة, باريسية, لضم, ثنائي, أياكس,

تابعونــا

يوفنتوس يكثف مراقبة مدافع برشلونة يوفنتوس يكثف مراقبة مدافع برشلونة 2019-01-06 | 13:37:56

يكثف يوفنتوس الإيطالي، مراقبة وضع مدافع برشلونة الإسباني، والذي لم يتوصل حتى...

يوفنتوس على أعتاب تجديد عقد نجمه يوفنتوس على أعتاب تجديد عقد نجمه 2019-01-06 | 09:35:52

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب يوفنتوس من تجديد عقد نجمه، الأمر الذي قد يمكنه من...

سولسكاير: لا أتوقع تدعيمات شتوية سولسكاير: لا أتوقع تدعيمات شتوية 2019-01-05 | 12:20:48

ال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لا يتوقع أن...

كشف مدة غياب جاريث بيل كشف مدة غياب جاريث بيل 2019-01-05 | 08:10:02

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، مدة غياب نجم ريال مدريد، جاريث بيل، بعدما تعرض...

مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم 2019-01-04 | 14:46:28

بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...

واقعة الدقيقة 18.. كيف ضرب "الميليمتر القاتل" أحلام ليفربول؟ واقعة الدقيقة 18.. كيف ضرب "الميليمتر القاتل" أحلام ليفربول؟ 2019-01-04 | 11:39:24

يبدو أن ميليمترات قليلة قد تغير وجهة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،...

بعد الخسارة .. مدرب ليفربول: "كنت مستعدا لدفع أي مبلغ" بعد الخسارة .. مدرب ليفربول: "كنت مستعدا لدفع أي مبلغ" 2019-01-04 | 09:26:11

بعد الهزيمة الأولى في الموسم، اعتبر مدرب ليفربول يورغن كلوب أن تصدر الدوري...

جوارديولا ينتقم من ليفربول وكلوب.. ويشعل البريميرليج جوارديولا ينتقم من ليفربول وكلوب.. ويشعل البريميرليج 2019-01-04 | 00:31:46

حافظ مانشستر سيتي على آماله في الإبقاء على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في...

موراتا مطلوب في إسبانيا موراتا مطلوب في إسبانيا 2019-01-03 | 18:30:07

بات مهاجم تشيلسي، ألفارو موراتا، مطلوبًا في إسبانيا من جديد، خلال فترة...

تعرفوا على الأرقام القياسية المنتظرة لميسي خلال 2019 تعرفوا على الأرقام القياسية المنتظرة لميسي خلال 2019 2019-01-03 | 16:45:56

يسعى ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني لمواصلة تسجيل الأرقام القياسية في العام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل الناصرة يوسف جورج اسبانيولي سقوطه ارتفاع مصنع ريشون لتسيون مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب اشتعال النيران سيارة عكا الكريوت فجر اليوم السبت شرطة اسعاف مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع سليم سويد اضرام النار حرق سيارة اطلاق نار القاء قنبلة مدخل سكرتير مجلس البقيعة سولر سائق شاب طرعان بدون رخصة سياقة وقود اعتقال الناصرة سائق تراكتورون جرفته السيول قرب صفورية الكعبية قرية وحدات انقاذ الناصرةساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة فيديو مفرق رهط شوكت سيارة حادث طرق مروع اصابات مفرق الجنوب سرطة ميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن اشتعال النار احتراق سيارة شارع وادي سلامة عرابة كرم زيتون حادث طرق ذاتي قنابل مسدس ذخيرة امشاط تفتيش قرية ابو سنان سلاح شرطة عكا موظفو بلدية طمرة اعتصام امام اعتداء ممتلكات مظاهرة رفع شعاراتاسراء عابد الناصرة الافراج المحكمة العفولة حبس منزلي سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com