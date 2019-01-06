حيلة, باريسية, لضم, ثنائي, أياكس,

كشفت تقارير صحفية عن حيلة باريس سان جيرمان، للظفر بخدمات ثنائي أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، وفرينكي دي يونج.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إستراتيجية سان جيرمان تستند إلى إقناع الثنائي بالاستمرار في اللعب معًا، باعتباره أحد أحلامهما، والذي لن يتحقق في برشلونة الذي يريد ضم دي يونج فقط.ويأمل النادي الباريسي أن يستطيع التعاقد مع اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمهما، مثل برشلونة وبايرن ميونخ.وكانت تقارير سابقة أفادت الشهر الماضي، بأن سان جيرمان اتفق مع أياكس على الحصول على دي يونج مقابل 75 مليون يورو، ولكن برشلونة ما زال يُعول على رغبة اللاعب في الانضمام لصفوفه.وذكرت تقارير سابقة أن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي للنادي الباريسي، سافر يوم الخميس الماضي، إلى أمستردام في محاولة لإقناع الثنائي بالانضمام للفريق في الموسم المقبل، وتجاهل برشلونة.ونوهت التقارير، بأن مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، طلب عمولة قيمتها 10 ملايين يورو، بالإضافة لراتب سنوي 12 مليونا للاعبه.