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وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وزارة التّربية نشرت مؤخّرا " صوت ينادي"  لملائمة الرّوضات للقرن الواحد والعشرين  حيث تمّ بالّتعاون مع السّلطات المحليّة وقسم التّفتيش  على جيل الطّفوله  لايجاد مربّيات أطفال   رائدات بهدف ملائمة الرّوضات لاحتياجات القرن الواحد والعشرين .


الوزارة خصّصت ميزانيّة 30 مليون شاقل لتحقيق هذا الهدف وفي كل عام يتم ملائمة نحو 200 روضة من خلال خطّة خماسية  . يتم تخصيص مبلغا وقدره 150 ألف شاقل لكل روضه بهدف تجديد وملائمة الرّوضة .

ملائمة الرّوضات يرتكز على : تزويد الرّوضات بوسائل  وأجهزة بحث علمي  مثل مجهر وتلسكوب . اعداد فناء تعليمي يسمح  للأطفال  التّعلّم خارج الرّوضة  من خلال تعميق العلاقة بين الرّوضة والمحيط القريب منها والطبيعة والرّوضة من الدّاخل . زوايا للتعلّم ، للاستراحه، لاجتماعات فرديّة ، للعمل الجماعي ، زاوية للعرض المسرحي، زوايا ابداع وتنفيذ عمل بشكل مستقل وزاوية للعب الحر .

أمّا الرّوضات التي تمّ اختيارها هذا العام ( من المجتمع العربي ) :

لواء الجنوب:  روضة البراعم وروضة السحر في شقيب السّلام ،  روضة الأمل وروضة الطّيور في حوره .

لواء حيفا :  روضة  الخيّام ب وروضة  الحسناء أم الفحم ، روضة السّنافر وبراعم الجد في باقه ، روضة الورود في عسفيا .روضة  الألحان في بسمه ، روضة الأمل والمحبّة في كفر قرع .
لواء أورشليم القدس : روضة القدس في العيساوية .
لواء المركز:  روضة السّلام جلجوليه ،  روضة الوئام في الطّيبه ،  روضة  الأنوار و روضة المحبّة في كفر برا .

لواء الشّمال :  روضة الحكايات وروضة الشّمس في بيت جن ،  روضة المحبّة والأمل في البعنة ،  روضة العصافير وروضة الدولفين في الّزرازير ،  روضة المحبّة في كفر كنّا ،  روضة  العصافير وروضة الفراشات ر في معليا ،  روضة مسار وروضة الفراش المجد  في النّاصره، روضة الزّهور وروضة الزّنابق في الغجر  
وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين




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