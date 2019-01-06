وزارة التّربية نشرت مؤخّرا " صوت ينادي" لملائمة الرّوضات للقرن الواحد والعشرين حيث تمّ بالّتعاون مع السّلطات المحليّة وقسم التّفتيش على جيل الطّفوله لايجاد مربّيات أطفال رائدات بهدف ملائمة الرّوضات لاحتياجات القرن الواحد والعشرين .

الوزارة خصّصت ميزانيّة 30 مليون شاقل لتحقيق هذا الهدف وفي كل عام يتم ملائمة نحو 200 روضة من خلال خطّة خماسية . يتم تخصيص مبلغا وقدره 150 ألف شاقل لكل روضه بهدف تجديد وملائمة الرّوضة .ملائمة الرّوضات يرتكز على : تزويد الرّوضات بوسائل وأجهزة بحث علمي مثل مجهر وتلسكوب . اعداد فناء تعليمي يسمح للأطفال التّعلّم خارج الرّوضة من خلال تعميق العلاقة بين الرّوضة والمحيط القريب منها والطبيعة والرّوضة من الدّاخل . زوايا للتعلّم ، للاستراحه، لاجتماعات فرديّة ، للعمل الجماعي ، زاوية للعرض المسرحي، زوايا ابداع وتنفيذ عمل بشكل مستقل وزاوية للعب الحر .أمّا الرّوضات التي تمّ اختيارها هذا العام ( من المجتمع العربي ) :لواء الجنوب: روضة البراعم وروضة السحر في شقيب السّلام ، روضة الأمل وروضة الطّيور في حوره .لواء حيفا : روضة الخيّام ب وروضة الحسناء أم الفحم ، روضة السّنافر وبراعم الجد في باقه ، روضة الورود في عسفيا .روضة الألحان في بسمه ، روضة الأمل والمحبّة في كفر قرع .لواء أورشليم القدس : روضة القدس في العيساوية .لواء المركز: روضة السّلام جلجوليه ، روضة الوئام في الطّيبه ، روضة الأنوار و روضة المحبّة في كفر برا .لواء الشّمال : روضة الحكايات وروضة الشّمس في بيت جن ، روضة المحبّة والأمل في البعنة ، روضة العصافير وروضة الدولفين في الّزرازير ، روضة المحبّة في كفر كنّا ، روضة العصافير وروضة الفراشات ر في معليا ، روضة مسار وروضة الفراش المجد في النّاصره، روضة الزّهور وروضة الزّنابق في الغجر