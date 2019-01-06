سلطة, الاطفاء, والانقاذ, تحذر, وتقدم, توصيات, للجمهور, خلال, المنخفض, الجوي,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية والناطق الرسمي للإعلام العربي:اندلع خلال الأيام الأخيرة عدد من الحرائق داخل منازل وشقق سكنية في مختلف أنحاء البلاد، ما أسفر عن وفاة رجل (كريات شمونه)، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين جرّاء استنشاق الدخان، وكذلك الحاق اضرار مادية جسيمة. تشدّد سلطة الإطفاء والإنقاذ على أهمية اتباع سبل السلامة والأمان لمنع اندلاع أي حريق او وقوع أي حادث، خاصة وأنّ فصل الشتاء يعتبر أحد المواسم التي تكثر فيها مثل هذه الحوادث، نتيجة استعمال وسائل تدفئة غير آمنة، استعمال الأجهزة الكهربائية بشكل غير صحيح، وغيره..

وبالتزامن مع المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد في هذه الأيام، تعود سلطة الإطفاء والإنقاذ وتناشد المواطنين باتباع التعليمات التالية:- إستخدام وسائل الإنارة الآمنة بدلًا من الشمع.- إستخدام وسائل التدفئة الآمنة، مثل الرادياتورات ومكيفات الهواء.- التفقد الدائم والمستمر لوسائل التدفئة وخصوصا التي تعمل على الغاز.- وضع وسائل التدفئة في مكان آمن بعيد عن الستائر والفراش وأي مواد قابلة للاشتعال.- الإنتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة .- تأكدوا عند الخلود للنوم من إطفاء وسائل التدفئة.- لا توصلوا عددًا من الأجهزة الكهربائية لمقبس واحد.- لا تحاولوا دخولإجتياز تجمعات المياه، الأنهار، والوديان واحذروا من تشكل السيول.- تثبيت ما هو عرضة للتطاير على أسطح المباني وتعبئة خزانات المياه، خلال المنخفض الجوي قد تصل سرعة الرياح ل70 كم/ساعة.أخيرًا، لا تنسوا انّ الحرائق تندلع من الأخطاء! في حالة اندلاع حريق اتصلوا بـ 102 ، سلطة الإطفاء والإنقاذ تتمنى لكم شتاءً آمنًا ودافئًا.