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وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول



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فجعت بلدة معاوية بوفاة يوسف صبحي غول (ابو صبحي)  صباح اليوم الاحد وذلك خلال تواجده برحلة استجمامية في اسطنبول بتركيا بعد ان اصيب مساء يوم امس بسكتة قلبية نقل على اثرها لاحدى المشافي في اسطنبول ليعلن صباح اليوم عن وفاته.

وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول




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- سناء محاميد

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