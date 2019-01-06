وفاة, يوسف, صبحي, الغول, من, معاوية, خلال, رحلة, استجمامية, في, اسطنبول,

كلمات متعلقةوفاة, يوسف, صبحي, الغول, من, معاوية, خلال, رحلة, استجمامية, في, اسطنبول,
أصدر قاضي محكمة الصلح في اشدود قرار بحق 4 شبان من سكان بلدة الاطرش في النقب بأن...
أسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 70 مفرق مدينة طمرة عن اصابة شابة (20عاماً)بجراح بالغة...
سنصادق هذا اليوم في الحكومة على قرار يركز على التعامل مع المعتدين. فلغاية الآن لم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة شاب من يعبد40عاما...
اعتقلت شرطة عكا 4 مشتبهين بالضلوع في الشجار الذي وقع مساء السبت في يركا واسفر عن...
وزارة التّربية نشرت مؤخّرا " صوت ينادي" لملائمة الرّوضات للقرن الواحد والعشرين ...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال وحرس الحدود:"قوات من الشرطة وحرس...
فجعت بلدة كابول صباح اليوم الأحد بوفاة الشابة رنيم عمر مرشد البالغة من العمر 18...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مخطط...