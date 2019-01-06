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الشرطة تقوم بحملة ضد سائقي السيارات رباعية الدفع والتراكترونات في منطقة مجيدو



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال وحرس الحدود:"قوات من الشرطة وحرس الحدود وسلطة حماية البيئة عملوا نهاية الاسبوع في الاحراش القريبة من منطقة مجيدو خلال نشاط ضد القيادة بالسيارات رباعية الدفع والدراجات النارية والتراكترونات في المناطق الزراعية, حيث قاموا بمخالفة كل شخص يقوم بالقيادة في الاراضي الزراعية وقاموا بتحرير مخالفات ضد السائقين الذين يخالفون القانون والقيادة المتهورة في المناطق الوعرية .


وخلال النشاط قامت الشرطة بتحرير 11 مخالفة وتقديم لائحة اتهام ضد 4 سائقين وقاموا بانزال 3 سيارات رباعية الدفع عن الشارع والغاء ترخيصها كما وقاموا بمنع 5 سائقين من قيادة السيارات في المناطق الوعرية لمدة 30 يوماً .




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