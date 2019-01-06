كابول, تفجع, بوفاة, الشابة, رنيم, مرشد(18عاماً),

فجعت بلدة كابول صباح اليوم الأحد بوفاة الشابة رنيم عمر مرشد البالغة من العمر 18 عاماً, وسيشيع جثمانها الساعه الثانيه عشر بعد صلاة الظهر اليوم من بيتهم في كابول .انا لله وانا اليه راجعون

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الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن 2019-01-06 | 13:14:50 أصدر قاضي محكمة الصلح في اشدود قرار بحق 4 شبان من سكان بلدة الاطرش في النقب بأن...

اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة 2019-01-06 | 13:00:29 أسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 70 مفرق مدينة طمرة عن اصابة شابة (20عاماً)بجراح بالغة...

الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري 2019-01-06 | 12:53:14 سنصادق هذا اليوم في الحكومة على قرار يركز على التعامل مع المعتدين. فلغاية الآن لم...

اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة 2019-01-06 | 12:07:32 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة شاب من يعبد40عاما...

يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص 2019-01-06 | 12:00:58 اعتقلت شرطة عكا 4 مشتبهين بالضلوع في الشجار الذي وقع مساء السبت في يركا واسفر عن...

وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين 2019-01-06 | 11:28:23 وزارة التّربية نشرت مؤخّرا " صوت ينادي" لملائمة الرّوضات للقرن الواحد والعشرين ...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر وتقدم توصيات للجمهور خلال المنخفض الجوي 2019-01-06 | 11:10:54 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...

وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول 2019-01-06 | 10:34:50 فجعت بلدة معاوية بوفاة يوسف صبحي غول (ابو صبحي) صباح اليوم الاحد وذلك خلال تواجده...

الشرطة تقوم بحملة ضد سائقي السيارات رباعية الدفع والتراكترونات في منطقة مجيدو 2019-01-06 | 10:24:28 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال وحرس الحدود:"قوات من الشرطة وحرس...