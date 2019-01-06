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كابول تفجع بوفاة الشابة رنيم مرشد(18عاماً)



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فجعت بلدة كابول صباح اليوم الأحد بوفاة الشابة رنيم عمر مرشد البالغة من العمر 18 عاماً, وسيشيع جثمانها الساعه الثانيه عشر بعد صلاة الظهر اليوم من بيتهم في كابول .انا لله وانا اليه راجعون





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- سناء محاميد

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