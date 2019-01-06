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ضبط أسلحة وذخيرة في شعفاط واعتقال مشتبهين



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مخطط ومركز بهدف الحد من مكافحة جرائم  وحيازة واستخدام والتجارة بالأسلحة غير القانونية قام شرطيون سريون خلال نهاية الأسبوع بنشاط ميداني في مخيم شعفاط من خلاله ضبطوا مسدسين، و أمشاط ذخيرة وذخيرة ووسائل قتالية غير قانونية.  تم إلقاء القبض على مشتبهين من السكان المحليين فأحيلا الى التحقيق.



في نشاط آخر ، قام شرطيون سريون بتوقيف سيارة مشبوهة وبعد تفتيشها  عثروا على سلاح من نوع M-16 ومسدس وأمشاط ذخيرة وذخيرة. كما وتم توقيف مشتبه وأحيل الى التحقيق.




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