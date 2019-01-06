ضبط, أسلحة, وذخيرة, في, شعفاط, واعتقال, مشتبهين,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مخطط ومركز بهدف الحد من مكافحة جرائم وحيازة واستخدام والتجارة بالأسلحة غير القانونية قام شرطيون سريون خلال نهاية الأسبوع بنشاط ميداني في مخيم شعفاط من خلاله ضبطوا مسدسين، و أمشاط ذخيرة وذخيرة ووسائل قتالية غير قانونية. تم إلقاء القبض على مشتبهين من السكان المحليين فأحيلا الى التحقيق.

في نشاط آخر ، قام شرطيون سريون بتوقيف سيارة مشبوهة وبعد تفتيشها عثروا على سلاح من نوع M-16 ومسدس وأمشاط ذخيرة وذخيرة. كما وتم توقيف مشتبه وأحيل الى التحقيق.