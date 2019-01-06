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يوفنتوس على أعتاب تجديد عقد نجمه



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كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب يوفنتوس من تجديد عقد نجمه، الأمر الذي قد يمكنه من الاعتزال بقميص البيانكونيري. 

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن يوفنتوس اقترب من تجديد عقد ماريو ماندزوكيتش، حتى صيف عام 2022.
 وأوضح الموقع أن اللاعب الكرواتي صاحب الـ32 عامًا، محبوب جدًا من المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، ويريده أن يحتفظ به لأطول فترة ممكنة.
 وينتهي عقد ماندزوكيتش، الحالي في صيف 2020، وأكد الموقع أنه لو وقع على العقد الجديد، فإنه قد يعتزل مع نهايته بقميص يوفنتوس.
 وانضم الكرواتي لصفوف يوفنتوس في صيف عام 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وبات من أفضل اللاعبين في الفريق الإيطالي خلال الفترة الماضية.
يوفنتوس على أعتاب تجديد عقد نجمه




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