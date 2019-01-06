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حما شيرين يهاجم تامر أمين ويكشف حجم خسارتها في حفل رأس السنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هاجم المهندس حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب وحما الفنانة شيرين عبد الوهاب، الإعلامي تامر أمين، بعد اتهام تامر لها بالإساءة لمصر خلال حفلها برأس السنة.

وقال حما شيرين عبر حسابه الشخصي على فايسبوك: “عزيزي الإعلامي الكبير تامر أمين مش بكلمك باعتباري حمي شيرين عبد الوهاب بل باعتباري مواطنا، المذيع الناجح مش اللي يجري وراء الخبر بل اللي يعرف كواليس الخبر”.

 وتابع: “أولا شيرين كان أمامها عدة عروض لحفل رأس السنة في إسطنبول وفي الكويت وأبو ظبي ودبي وفضلت تقيمه في القاهرة لما عرفت من منظم الحفل أن هناك 2000 سائح خليجى مستعدين لحضور الحفل في القاهرة بالإقامة وتذاكر الطائرات ففضلت مصلحة بلدها على مصلحتها لأن أجرها في الخارج أضعاف أجرها هنا”.
وأضاف “حبيب”: “كان المقرر عمل مسرح وسط النيل وإضاءات وشاشات عرض عملاقة لكن ذلك لم يتم ويخسر المنظم الكويتي 14 مليون جنيه ويدفع للفندق 5 ملايين مستحقات”.
واستطرد: “ثانيا العامل اللي وضع قرص الزجاج لما يهمل وما يثبتش لوح الزجاج على قاعدته وينكسر ويسبب جروح للضيوف، إحنا في كمية فساد توحشت، لازم نصلح حالنا”.
حما شيرين يهاجم تامر أمين ويكشف حجم خسارتها في حفل رأس السنة




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