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مندلبليت سيعلن الشهر المقبل موقفه بشأن تقديم نتنياهو الى القضاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان يعلن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية, افيحاي مندلبليت, موقفه بشأن تقديم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى العدالة من عدمه الشهر المقبل. وقال مصدر في مكتب المستشار القانوني في حديث لصحيفة هآرتس ان الأخير يعتمد على مستشارين سابقين ومسؤولين كبار في وزارة العدل رأوا انه من واجبه نشر موقفه قبل الانتخابات. 


هذا وقال الوزير الليكودي ياريف ليفين انه لا يمكن الإعلان عن نية تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو, وفق لنتائج مساءلة, ابان الحملة الانتخابية. وفي مقابلة إذاعية وصف الوزير ذلك بتدخل لا يطاق إضافي للجهاز القضائي في الإجراءات الديمقراطية.
مندلبليت سيعلن الشهر المقبل موقفه بشأن تقديم نتنياهو الى القضاء




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