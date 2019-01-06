تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-06 13:37:56 يوفنتوس يكثف مراقبة مدافع برشلونة |  2019-01-06 13:14:50 الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن |  2019-01-06 13:00:29 اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة |  2019-01-06 12:53:14 الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري |  2019-01-06 12:07:32 اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة |  2019-01-06 12:00:58 يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص |  2019-01-06 11:56:25 بيت لحم:الطوائف الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد |  2019-01-06 11:28:23 وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين |  2019-01-06 11:10:54 سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر وتقدم توصيات للجمهور خلال المنخفض الجوي |  2019-01-06 10:34:50 وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول |  2019-01-06 10:24:28 الشرطة تقوم بحملة ضد سائقي السيارات رباعية الدفع والتراكترونات في منطقة مجيدو |  2019-01-06 10:06:22 كابول تفجع بوفاة الشابة رنيم مرشد(18عاماً) |  2019-01-06 10:01:28 ضبط أسلحة وذخيرة في شعفاط واعتقال مشتبهين |  2019-01-06 09:35:52 يوفنتوس على أعتاب تجديد عقد نجمه |  2019-01-06 09:29:34 وسائل التواصل تصيب المراهقات بالاكتئاب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابتان باطلاق نار في مدينة الطيبة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب شخصان فجر اليوم الاحد اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة الطيبة , الطواقم الطبية قامت بنقلهما لاستكمال العلاج في مستشفى مئير في كفار سابا حيث وصفت اصابتهما بالطفيفة .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابتان باطلاق نار في مدينة الطيبة




كلمات متعلقة

اصابتان, باطلاق, نار, في, مدينة, الطيبة,

تابعونــا

الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن الحكم على 4 شبان من النقب بدفع 700 الف شيقل لوزارة الامن 2019-01-06 | 13:14:50

أصدر قاضي محكمة الصلح في اشدود قرار بحق 4 شبان من سكان بلدة الاطرش في النقب بأن...

اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة اصابة شابة بجراح بالغة الخطورة في حادث مروع على مفرق طمرة 2019-01-06 | 13:00:29

أسفر حادث طرق مروع على شارع رقم 70 مفرق مدينة طمرة عن اصابة شابة (20عاماً)بجراح بالغة...

الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري الحكومة تصادق على تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل كمبلغ إجمالي لعام 2019 لمكافحة العنف الأسري 2019-01-06 | 12:53:14

سنصادق هذا اليوم في الحكومة على قرار يركز على التعامل مع المعتدين. فلغاية الآن لم...

اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة اعتقال شابين من الضفة وشابة من بئر السبع بشبهة سرقة سيارات في الناصرة 2019-01-06 | 12:07:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة شاب من يعبد40عاما...

يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص يركا:اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في شجار اسفر عن اصابة 3 اشخاص 2019-01-06 | 12:00:58

اعتقلت شرطة عكا 4 مشتبهين بالضلوع في الشجار الذي وقع مساء السبت في يركا واسفر عن...

وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين وزارة التّربية تقرّر اعادة ترتيب وتجديد الرّوضة " التّقليديّة " وملائمتها للقرن الواحد والعشرين 2019-01-06 | 11:28:23

وزارة التّربية نشرت مؤخّرا " صوت ينادي" لملائمة الرّوضات للقرن الواحد والعشرين ...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر وتقدم توصيات للجمهور خلال المنخفض الجوي سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر وتقدم توصيات للجمهور خلال المنخفض الجوي 2019-01-06 | 11:10:54

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...

وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول وفاة يوسف صبحي الغول من معاوية خلال رحلة استجمامية في اسطنبول 2019-01-06 | 10:34:50

فجعت بلدة معاوية بوفاة يوسف صبحي غول (ابو صبحي) صباح اليوم الاحد وذلك خلال تواجده...

الشرطة تقوم بحملة ضد سائقي السيارات رباعية الدفع والتراكترونات في منطقة مجيدو الشرطة تقوم بحملة ضد سائقي السيارات رباعية الدفع والتراكترونات في منطقة مجيدو 2019-01-06 | 10:24:28

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال وحرس الحدود:"قوات من الشرطة وحرس...

كابول تفجع بوفاة الشابة رنيم مرشد(18عاماً) كابول تفجع بوفاة الشابة رنيم مرشد(18عاماً) 2019-01-06 | 10:06:22

فجعت بلدة كابول صباح اليوم الأحد بوفاة الشابة رنيم عمر مرشد البالغة من العمر 18...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رقاد العذراء كنيسة اعتقال قاصران يهوديان شعارات عنصرية معادية مسيحية جبهة الناصرة الشيوعي مشاركة مظاهرة الناصرة السبتالناصرة دوار شهاب الدين تواجد مكيف للشرطة تظاهرة رفع شعارات محمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون مصطفى محاجنة حسين قتل المربية فاطمة محاجنة لفها نايلون وضعها داخل ثلاجة نزاع على بيت تسليم نفسه أطفال عرب مصرع وفاة 16 حوادث طرق دهس من المشاة العام الماضي معطيات حادث انقلاب تراكتور مجد الكروم متوسطة اصابة طرق حادث قرية مستشفى اسعاف شرطة حريق اندلاع النيران في دكان قرية ابو سنان اخماد اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مطعم مقلاة بطاطا مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب وفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي انقلاب سيارة قرب يانوحكفركنا مواجهات حرق اطارات اغلاق شارع شرطة بث مباشر : ليفربول و ستوك سيتي20 مترا بئر الناصرة اصابة انقاذ تخليص وحدات تشهر اسلامها تتزوج تركي مسلم كفر قاسم شابة مسجد عمر بن الخطاب الشيخ
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com